Заменители сахара могут стимулировать голод сильнее, чем сахар



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Заменители сахара с низкой энергетической ценностью, все чаще применяют для борьбы с эпидемией ожирения. В США их используют более 40% взрослых людей. Однако их влияние на здоровье остается предметом научной дискуссии.

Существуют опасения, что диетические сладкие напитки могут увеличивать риск развития рака, потери зрения при диабете, инсульта и деменции. Доказательства такой опасности остаются слабыми и неубедительными. В настоящее время регуляторы заявляют о безопасности заменителей сахара.

Еще один вопрос, на который нет четкого ответа, – как искусственные подсластители влияют на аппетит и вес. Известно, что определенные области головного мозга, ответственные за регулирование аппетита, могут реагировать на них. Но исследования, посвященные этой проблеме, дают противоречивые результаты. Если окажется, что заменители сахара усиливают чувство голода, их применение для борьбы с ожирением может оказаться нецелесообразным.

В новом исследовании ученые из Университета Южной Калифорнии экспериментально проверили действие сладких напитков на аппетит.

«Наше исследование включало молодых мужчин и женщин с различной массой тела, чтобы можно было понять, как определенные факторы – такие, как пол и вес – влияют на то, как мозг и организм реагируют на искусственные подсластители по сравнению с сахаром», – сообщила Gizmodo Кетлин Пейдж (Kathleen Page), соавтор исследования.

В исследовании участвовали 72 человека. Ученые давали им выпить воду – чистую или подслащенную сахарозой (сахаром) или сукралозой (заменителем сахара). Через 20 минут после этого они проходили тест, во время которого им демонстрировали изображения различной еды и параллельно проводили функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ). Этот метод обнаруживает активность мозга, связанную с голодом. В течение эксперимента у участников несколько раз брали анализы крови для обнаружения биомаркеров голода. Спустя два часа участников исследования отводили в буфет, где они могли есть, сколько хотят.

Ученые обнаружили, что у людей, страдающих ожирением, вода с искусственным подсластителем увеличивала аппетит больше, чем вода с сахаром. У людей с нормальным весом такого не наблюдалось. Кроме того, после воды с сукралозой аппетит повышался у женщин, но не у мужчин.

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Авторы исследования считают, что новые данные могут объяснить, почему ранее исследования эффектов диетических сладких напитков давали смешанные результаты: на результаты могут влиять дополнительные факторы. Вероятно, заменители сахара могут быть опасными для определенных групп людей.

Это было крупнейшее экспериментальное исследование в своем роде. Однако ученые указывают, что остается неизвестным, как заменители сахара влияют на здоровье в долгосрочной перспективе. Кроме того, в исследовании рассматривали только один искусственный подсластитель.