CNN – никакого насилия и грубости — китайские власти объявили войну «неправильным» мультфильмам для детей

Национальное управление радио и телевидения Китая объявило о планах запретить мультфильмы и другие телешоу для детей, содержащие любые упоминания о насилии, крови, грубости или порнографии, пишет CNN. Как передаёт телеканал, радиовещательные компании уже начали удалять и снимать с эфира не соответствующие новым требованиям произведения. Тем временем, пользователи китайских соцсетей не оценили усилия правительства и посоветовали ему заодно запретить и классические китайские литературные произведения — ведь в них тоже немало сцен насилия.



Reuters

Поклонники комиксов и анимации в Китае испытали шок в минувшую пятницу, когда Национальное управление радио и телевидения объявило о планах запретить мультфильмы и другие телешоу для детей, содержащие любые упоминания о насилии, крови, грубости или порнографии, пишет CNN. Телеканалы должны «решительно противостоять плохим сценариям», а вместо этого транслировать только «образцовые мультфильмы со здоровым содержанием и пропагандировать правду, добро и красоту», говорится в заявлении ведомства на его сайте. «Дети и подростки — основная аудитория мультфильмов», — подчеркнули в управлении, добавив, что вещательные организации должны создавать специальные телеканалы для детей, чтобы обеспечить условия для «здорового роста молодёжи».

Новые правила распространяются на все мультфильмы, транслируемые по телевидению, а также на доступные онлайн. И хотя власти не назвали никаких конкретных шоу, сети вещания не стали медлить с соблюдением новых требований, отмечает сайт телеканала. Так, пользующийся огромной популярностью японский сериал «Ультрамен Тига» о супергерое, который защищает Землю от монстров и инопланетян, был удалён с онлайн-платформ уже в пятницу. Государственный таблоид Global Times предположил, что его могли удалить, поскольку «жестокий сюжет» включал сцены драк и взрывы.

Удаление шоу вызвало широкий резонанс и встревожило его китайских поклонников, пишет CNN. Эта тема попала в тренды жёстко цензурируемой китайской социальной сети Weibo. Один популярный пост, в котором появилась новость о запрете, набрал более 1 миллионов лайков, прежде чем был удалён.

Некоторые пользователи китайских социальных сетей заметили, что конфликты являются частью жизни, а мультфильмы предлагают ценный способ научить детей более сложным вопросам. «Этот мир чёрный или белый? — прокомментировал другой пользователь Weibo под постом, который позже был удалён. — Разве стоит больше говорить о человеческой природе?»

Другие утверждали, что если власти обеспокоены изображениями насилия или грубости, они могли бы также запретить четыре великих классических романа, написанных в период с XIV по XVIII века и считающихся шедеврами китайской литературы, поскольку они включают описание гражданской войны, коррупции в правительстве, казней и убийств, а также романтической любви молодых людей.

Однако протесты фанатов могут оказаться напрасными, замечает издание. В течение определённого периода времени Китай подаёт сигналы о начале репрессий против мультфильмов и других телешоу, в том числе произведённых в стране. В апреле власти провинции Цзянсу опубликовали список из 21 мультфильма и телефильма, которые могут повлиять на развитие детей. В список вошли известные мультсериалы «Свинка Пеппа», «Мой маленький пони» и чрезвычайно успешный японский сериал-аниме «Детектив Конан».

Пятничный запрет появился на фоне других ограничений, вводимых китайскими властями в отношении различных секторов индустрии развлечений, начиная от конкурсов талантов и заканчивая фан-клубами групп в жанре K-pop и «женственными» поп-звёздами мужского пола, замечает сайт телеканала. Сообщается, что в ходе усилий правительства по «чистке» отрасли ряд «провинившихся знаменитостей» был занесён в черный список органами вещания.

Как напоминает CNN, почти все недавние запреты и репрессии сопровождались последовательным осуждением капиталистического морального разложения и угрозы молодым умам со стороны западных ценностей. Наряду с этим национализм и лояльность к правящей Коммунистической партии Китая среди китайской молодёжи, напротив, поощрялись.

К примеру, в пятницу Управление телевидения и радио Пекина запустило учебный курс, призванный научить вещателей и работников индустрии развлечений создавать контент, оказывающий «положительное влияние» на общественность — то есть противодействующий материализму и тщеславию, одновременно распространяя «правильные ценности», такие как «патриотическое мышление» и «национальный дух».