 

Правительство выделит 100 млн на создание положительного образа мигрантов в СМИ

30.09.2021, 9:31, Разное
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Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в 2022 году из бюджета будет выделено не менее 100 млн рублей на кампанию по созданию положительного образа трудовых мигрантов. 

«Сегодня важнейшей задачей правительства является создание условий для быстрого и стабильного развития экономики. За последний год мы ещё раз убедились, что без мигрантов добиться высоких показателей не представляется возможным, особенно в таких сферах, как строительство, ЖКХ и сельское хозяйство. На федеральном уровне уже приняты решения, которые упростят наём граждан других государств. К сожалению, далеко не все понимают ту огромную роль, которую играют мигранты в нашей экономике. Этому способствуют и некоторые СМИ, которые постоянно обращают внимание на те немногочисленные правонарушения, совершаемые приехавшими на работу гражданами. По мнению ряда экспертов, это целая кампания по дестабилизации ситуации в России, которая финансируется из-за рубежа. В этой связи мы приняли решение выделить минимум сто миллионов рублей ведущим СМИ для создания положительного образа трудовых мигрантов. Я убеждён, что как только граждане поймут, какую роль играют приезжие в развитии России, межнациональных конфликтов в стране будет намного меньше», – заявил Хуснуллин. 

Курировать рекламную кампанию будет Россотрудничество. 

«У нас уже готова дорожная карта, сейчас прорабатываем детали. Идеи были самые разные, в том числе весьма смелые. Например, моя помощница предложила провести конкурс «12 подвигов мигранта». Но, думаю, мы всё-таки остановимся на более классических историях – сюжеты по федеральным каналам и продвижение тематического контента в социальных сетях. Но кое-что мы готовы запустить уже сейчас. Я призываю всех россиян принять участие в акции «МИГРАНТЫБУДУЩЕЕРОССИИ». Снимайте ролики, размещайте их в сети с этим хэштегом. Лучших мы пригласим в Москву и наградим ценными призами», – заявил глава ведомства Евгений Примаков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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