 

Корабль «Союз» перед стартом киноэкипажа доработали для управления одним космонавтом

30.09.2021, 9:30, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПилотируемый корабль «Союз МС-19», на котором на орбиту отправятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, был оснащен переносными пультами, чтобы им мог управлять один человек, сообщил Шкаплеров.

«Пришлось учиться управлять кораблем одному. Наш «Союз» оборудовали новым переносным пультом для особо важных команд, которые обычно выполняет бортинженер. На определенных участках полета я буду его доставать и выдавать нужные команды», – передает ТАСС слова Шкаплерова в интервью журналу «Русский космос» (официальное издание Роскосмоса).

По словам Шкаплерова, подготовка к полету с актрисой и режиссером была более усиленной. Для тренировок управления кораблем самостоятельно, добавил он, также был доработан комплексный тренажер корабля в Центре подготовки космонавтов, переписана бортовая документация.

Часть операций в корабле возложена на Пересильд и Шипенко, поскольку в корабле есть клапаны, которые открывают подачу кислорода в спускаемый аппарат и в скафандры. «Я, находясь в своем кресле, если буду пристегнут, до них достать не могу. Возле Юлии находится клапан подачи кислорода в спускаемый аппарат, а слева от Клима – клапан подачи кислорода в скафандры при разгерметизации или пожаре, а также заслонки воздушной вентиляции», – отметил космонавт.

В основной экипаж корабля «Союз МС-19» входят Шкаплеров, Пересильд и Шипенко, в дублирующий – космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Они проведут съемки первого художественного фильма на МКС.

Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким.

Ранее орбита МКС была скорректирована перед прибытием «Союза» со съемочной группой.



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