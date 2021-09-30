Следствие ходатайствовало об аресте экс-министра обороны Армении Тонояна

Следственный департамент Службы национальной безопасности (СНБ) Армении обвинил бывшего министра обороны Давида Тонояна (2018-2020) в хищении денежных средств в особо крупных размерах и представил ходатайство в суд о его аресте, сообщил пресс-центр СНБ Армении.

«Давид Тоноян задержан и привлечен в качестве обвиняемого за хищение в особо крупных размерах (2,2 млрд драмов) (4,5 млн долларов США), совершение фальсификаций и общественно опасных действий. В суд было подано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

10 ноября премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны.

Напомним, 20 ноября министр обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку.