 

Следствие ходатайствовало об аресте экс-министра обороны Армении Тонояна

30.09.2021, 9:30, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСледственный департамент Службы национальной безопасности (СНБ) Армении обвинил бывшего министра обороны Давида Тонояна (2018-2020) в хищении денежных средств в особо крупных размерах и представил ходатайство в суд о его аресте, сообщил пресс-центр СНБ Армении.

«Давид Тоноян задержан и привлечен в качестве обвиняемого за хищение в особо крупных размерах (2,2 млрд драмов) (4,5 млн долларов США), совершение фальсификаций и общественно опасных действий. В суд было подано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

10 ноября премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны.

Напомним, 20 ноября министр обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку.



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