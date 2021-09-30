ТЦ «Авиапарк» в Москве пригрозили закрыть на 90 суток

Торговый центр «Авиапарк» в Москве может быть закрыт на 90 суток за нарушения мер против коронавируса, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

«В ходе проведения ежедневных рейдов объединением было установлено, что в торговом центре «Авиапарк» большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты. На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок, либо с масками, надетыми ненадлежащим образом (на подбородке). Администрацией торгового центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований» – передает ТАСС слова Романова.

Он добавил, что за выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, во вторник ТЦ «Атриум» в Москве предупредили о возможном закрытии за нарушение масочного режима.