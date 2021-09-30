 

Университет “Метинвест Политехника” получил лицензию Минобразования на подготовку бакалавров и магистров

30.09.2021, 9:28, Новости дня
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Первый негосударственный горно-металлургический университет “Метинвест Политехника” откроется в сентябре 2022 года.

“Для этого уже есть все необходимое – собран высококвалифицированный преподавательский состав, разработаны современные образовательные программы, получены необходимые лицензии Министерства образования Украины. Студентов будут обучать по девяти востребованным специальностям. Главная цель образовательной деятельности нового вуза – подготовка специалистов, которые смогут трудоустроиться в Украине и станут конкурентоспособными на мировом уровне. Благодаря дуальной системе, предусмотренной в университете, значительное внимание в обучении уделят именно практической подготовке, чтобы по завершению курса навыков хватало для работы на производстве”, – сообщили в “Метинвесте”.

Начиная с третьего курса студенты будут проходить практику, изучая производственные и информационно-технологические процессы на предприятиях группы “Метинвест”, отметили в пресс-службе.

“Сейчас ведется строительство учебного корпуса вуза в Центральном районе Мариуполя. Рядом с ним расположатся также здание общежития, спортивная инфраструктура и парк – это будет полноценный студенческий городок европейского уровня”, – сказано в сообщении.

В “Метинвесте” подчеркнули, что руководство вуза подписало ряд стратегически важных меморандумов о сотрудничестве.

“В частности, для создания ультрасовременных лабораторий университет “Метинвест Политехника” заключил меморандумы с ведущими производителями технологий и оборудования – международными корпорациями Siemens, Schneider Electric, Honeywell Ukraine и Festo. IT-инфраструктуру вуза разрабатывает компания Microsoft. Кроме того, “Метинвест-Политехника” будет проводить научные исследования совместно с Национальным техническим университетом “КПИ им. Сикорского”, – перечислили в компании.

Ректор университета “Метинвест Политехника” Александр Поважный отметил, что в этом году сотрудники вуза преподают на курсах повышения квалификации, а уже в 2022 году начнется полноценный учебный процесс.

“Мы создаем вуз нового образца, где талантливая молодежь сможет раскрыть свой научный потенциал и применить знания на практике. В этом году педагоги университета успешно проводят образовательную деятельность на курсах повышения квалификации по направлениям: металлургия, материаловедение, компьютерные науки, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии, экология, горное дело, экономика и охрана труда. А уже со следующего учебного года мы начнем полноценную подготовку бакалавров и магистров”, – отметил он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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