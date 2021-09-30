 

В России в реестр иноагентов включили более 20 журналистов, СМИ, правозащитных проектов, включая “ОВД-Инфо” и “Медиазону”

30.09.2021, 9:28, Новости дня
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В реестр попали, в частности, главный редактор “Медиазоны” Сергей Смирнов, издатель проекта Петр Верзилов, участники движения “Голос” (“Голос” включен в реестр незарегистрированных общественных объединений-“иноагентов”), правозащитный проект “Зона права” и ООО “ЗП” – это учредитель “Медиазоны”.

Кроме того, в реестр “незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента”, включен медиапроект “ОВД-Инфо”, а реестр “некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента”, пополнился Автономной некоммерческой организацией “Нижегородский центр немецкой и европейской культуры” и Ивановской областной общественной организацией “Центр гендерных исследований”, сообщили в министерстве.

Главред “Медиазоны” Смирнов назвал решение российских властей дискриминацией. “Не надо поздравлять и писать про знак качества. Это глубоко дискриминационная мера”, – написал он.

Журналист отметил, что, в частности, лично ему под угрозой штрафов и уголовного дела “запретили вести Twitter” (соцсеть с ограничением количества знаков в посте, – “ГОРДОН”), поскольку он обязан в каждом своем сообщении ставить плашку-предупреждение о своем статусе “иноагента”.

“Вообще кого-то называть в России иностранный агент просто за гранью. Это безусловно тождественно врагу народа”, – добавил Смирнов.

https://www.facebook.com/sergey.smirnov.165685/posts/5562411323771409

Контекст:

Закон об иностранных агентах приняли в России в 2012 году. Любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены.

Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. Нарушения могут привести к миллионным штрафам.

В ноябре 2017 года в России принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа.

В России иностранными агентами также могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы СМИ-иноагентов или участвует в их создании, а также получает деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников. 

На данный момент в реестр СМИ-“иноагентов” включены 72 человека и организации, среди СМИ – “Голос Америки”, “Радио Свобода”, “Крым.Реалии”, “Настоящее время”, “Медуза”.

В конце августа главные редакторы и издатели более 20 независимых российских изданий потребовали аннулировать нынешний список СМИ-“иноагентов”, отменить законы об “иностранных агентах” и “нежелательных” организациях. Они подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину и другим чиновникам, в котором потребовали аннулировать нынешний список СМИ-“иноагентов”, а также изменить действующее законодательство об “иностранных агентах”. Кремль позднее обещал рассмотреть внесение поправок в закон об “иностранных агентах”, сообщали “РИА Новости”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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