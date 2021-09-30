 

В Украине могут разрешить вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет

30.09.2021, 9:28, Новости дня
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“Вчера [27 сентября] было заседание национальной технической группы по вопросам иммунопрофилактики, и мы проголосовали, чтобы рекомендовать Министерству здравоохранения сделать вакцину доступной для всех от 12 лет. Речь идет о вакцине Pfizer/BioNTech. Решение вступит в силу после того, как будет рассмотрено на заседании штаба Минздрава, думаю, в ближайшую пятницу. Потому что пока это только рекомендация группы”, – заявил он.

Лапий подчеркнул, что детей нужно иммунизировать и от других заболеваний согласно календарю прививок.

Он считает, что следующим этапом может быть разрешение вакцинировать от коронавируса детей с пяти лет.

https://www.facebook.com/moz.ukr/videos/150741217263151/

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

31 марта Pfizer и BioNTech заявили о 100% эффективности своей вакцины от COVID-19 для подростков 12–15 лет.

5 мая вакцинацию детей от 12 лет этим препаратом разрешила Канада, а 13 мая началась вакцинация детей этой возрастной группы в США.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 30 сентября в Украине первую дозу вакцины получило 7 млн человек, а 5,6 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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