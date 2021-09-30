 

Проблемы воспитания им очень знакомы: астрологи назвали 4 пары знаков, у которых вырастают проблемные дети

30.09.2021, 9:14, Разное
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Созвездие-покровитель оказывает влияние не только на личностные особенности самого человека, но и на черты характера его детей. Давайте узнаем, в каких зодиакальных тандемах на свет появляются самые «трудные» дети, склонные к капризам и эмоциональным срывам.

Овен-Лев

Сама по себе пара огненных знаков зодиака – яркая, страстная и противоречивая. Оба партнера уверены в собственной правоте и не готовы идти на компромисс. Поэтому семейная жизнь напоминает поле боя, каждый стремится доказать свою позицию и не слушает партнера. В такой непростой ситуации страдают дети. Устав от постоянной ругани родителей, они замыкаются в себе, становятся нервными, неуверенными. В дальнейшем травмы детства негативно сказываются на личной продуктивности. И ситуацию не спасет даже то, что оба родителя будут искренне любит свое чадо.

Весы-Рыбы

Оба родителя настолько спокойны, что развить у ребенка эмоциональный интеллект становится практически невозможным. Отец и мать постоянно заняты решением собственных проблем, из-за чего малыш, предоставленный сам себе, начинает предпринимать отчаянные попытки обратить на себя родительское внимание. Скандалы, истерики, побеги из дома и прочие, отнюдь не невинные, шалости, в этой семье становятся нормой жизни.

Близнецы-Водолей

Представители стихи воздуха, оба знака очень ценят собственную свободу, поэтому не готовы полностью посвятить себя воспитанию ребенка. Тот, предоставленный сам себе, становится непослушным, порой дерзким. Оба знака – перфекционисты, поэтому требуют от наследника соответствовать их идеалу, порой недостижимому. В итоге ребенок вырастает неуверенным в себе, страдает от заниженной самооценки.

Скорпион-Козерог

Это сильные люди, борцы. Однако даже в семейной жизни не отказываются от соперничества. Из-за этой особенности отец и мать будут буквально драться за внимание ребенка, за стремление воспитывать его по-своему. А малыш, разрываясь между родителями, постепенно подорвет себе нервную систему.



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