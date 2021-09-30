 

Эрдоган на встрече с Путиным назвал Крым «издревле русской всенародной здравницей»

30.09.2021, 9:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил историческую принадлежность Крыма России. Во время рабочей встречи с Владимиром Путиным в Сочи турецкий лидер заявил, что полуостров с древних времён принадлежал славянам, среди которых было много древних русов.

«Мне прекрасно известно, что с IX века полуостров был заселен восточнославянскими племенами. Я читал великолепные работы профессора Мединского и в курсе истории. Князья и прочая русская знать ездили на курорты Крыма, чтобы подлечить здоровье после войн с Золотой Ордой. В основном полуостров был заселен малограмотными простолюдинами, но они пользовались теми же благами совершенно бесплатно. Крым, безусловно, издревле был русской всенародной здравницей и поэтому хорошо охранялся от иностранных посягательств. В вопросе территориальной целостности Крыма Турция как никто другой понимает Россию. Турецкая Республика Северного Кипра — это наш Крым. Мы готовы сотрудничать с Россией в этом направлении и покупать крымские нефть и газ на выгодных условиях», — сказал Эрдоган.

На вопрос журналистов о том, что совсем недавно Эрдоган заявил о непризнании аннексии Крыма на 76-й сессии Генассамблеи ООН, турецкий лидер ответил опровержением.

«Журналисты в очередной раз все переврали и вырвали мои слова из контекста. Я действительно не признал «аннексию» Крыма, так как во время референдума на полуострове не было ни одного турецкого наблюдателя. Мы не знаем насколько честным был подсчет голосов и не можем судить о прозрачности процедуры. Но при этом мы признаем право России на эту территорию. Я думаю, что Украина и Россия могут решить этот исторический спор при посредничестве Турции», — добавил турецкий президент.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.02 / «Тут, конечно, крыть уже нечем»

05.01 / Мнение: Диверсификация торговли России, дефицит на танковом заводе и марксистский трюк со стоимостью

12.08 / Жизнь в страхе – страшная жизнь

28.09 / Скандалы: Алексей Пичугин обошелся без сделки

16.08 / Регулярное проветривание в автомобиле снижает риск заражения COVID-19

15.01 / Знаменитости старше Бориса Грачевского, которые успешно перенесли COVID-19

29.03 / Похудевшая на 21 кг Долина назвала запрещенные ей продукты

10.12 / Есть ли жизнь после смерти?

27.04 / Мнение: “Легион 100”. Как установка памятников интервентам не помогла наладить отношения с Чехией

29.04 / Суд в Перми приговорил росгвардейца к 14 годам колонии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика