Эрдоган на встрече с Путиным назвал Крым «издревле русской всенародной здравницей»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил историческую принадлежность Крыма России. Во время рабочей встречи с Владимиром Путиным в Сочи турецкий лидер заявил, что полуостров с древних времён принадлежал славянам, среди которых было много древних русов.

«Мне прекрасно известно, что с IX века полуостров был заселен восточнославянскими племенами. Я читал великолепные работы профессора Мединского и в курсе истории. Князья и прочая русская знать ездили на курорты Крыма, чтобы подлечить здоровье после войн с Золотой Ордой. В основном полуостров был заселен малограмотными простолюдинами, но они пользовались теми же благами совершенно бесплатно. Крым, безусловно, издревле был русской всенародной здравницей и поэтому хорошо охранялся от иностранных посягательств. В вопросе территориальной целостности Крыма Турция как никто другой понимает Россию. Турецкая Республика Северного Кипра — это наш Крым. Мы готовы сотрудничать с Россией в этом направлении и покупать крымские нефть и газ на выгодных условиях», — сказал Эрдоган.

На вопрос журналистов о том, что совсем недавно Эрдоган заявил о непризнании аннексии Крыма на 76-й сессии Генассамблеи ООН, турецкий лидер ответил опровержением.

«Журналисты в очередной раз все переврали и вырвали мои слова из контекста. Я действительно не признал «аннексию» Крыма, так как во время референдума на полуострове не было ни одного турецкого наблюдателя. Мы не знаем насколько честным был подсчет голосов и не можем судить о прозрачности процедуры. Но при этом мы признаем право России на эту территорию. Я думаю, что Украина и Россия могут решить этот исторический спор при посредничестве Турции», — добавил турецкий президент.

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