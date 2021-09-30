 

Полный провал: Девушка, посмотрела ролик на ютубе и набила первое тату клиентке, но как ей теперь восстановить психику?

30.09.2021, 9:10, Разное
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Для того чтобы достичь мастерства, татуировщики должны постоянно тренироваться. Но вот вопрос, можно ли в качестве тренажёра использовать живых людей?

Пользовательница ТикТок descendantofsalemwitches решила, что пара просмотренных роликов на ютубе и несколько часов отработки на манекенах, полностью подготовили её к тому, чтобы начать работу с настоящими людьми.

Закончив первый рисунок, недолго думая, девушка опубликовала короткое видео с готовой работой и поинтересовалась у подписчиков нравиться ли им результат.

«Мне кажется, что моя первая работа очень удачная, а как считаете вы?»

Но просмотрев видео, даже самый неопытный новичок, без труда поймёт, что с тату что-то не так. Полное несоблюдение толщины линий, отсутствие пропорций, ресницы в форме гусениц – это лишь та малая часть проблем, которые моментально бросаются в глаза.

Интернет-пользователи отреагировали на увиденное и попросили доморощенного тату-мастера больше не уродовать людей. Но descendantofsalemwitches не собирается останавливаться и продолжает делать портаки всем своим знакомым используя их как тренажёр.

«Я вас молю, не трогайте больше тату-машинку»

«Хотела узнать, как вы собираетесь восстанавливать психику ваших клиентов?»



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