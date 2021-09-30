 

Мама Моргенштерна поблагодарила сына за изгнание бесов

30.09.2021, 8:54, Разное
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Часто Моргенштерна называют «бесом» – критикуют за поведение и творчество и требуют запретить музыку рэпера. На днях мать артиста опубликовала в соцсети пост, в котором поблагодарила наследника за то, что он помог ей изгнать бесов и избавиться от страха.
Мать рэпера Марина выложила в своем закрытом аккаунте видеоролик с песней, которую написала в качестве подарка на 16-летие наследника. В композиции она пояснила о своих страхах и советах юного Моргенштерна, которые помогли от них избавиться. Она вспомнила, как в тот период испытывала гордость за сына, поддерживая его во всем. Дело в том, что Марина испытала страх перед мнением других, но сын быстро решил проблему.

Юный рэпер, которого в то время обижали и не давали самовыражаться, тогда сказал матери, что слова критикующих – это только звук, приносящий боль, но на них не стоит обращать внимания. Также мать поблагодарила Моргенштерна за то, что сделал все, чтобы она жила свободно и не нуждалась ни в чем. Сейчас рэпер является самым высокооплачиваемым артистом, а его доход в минувшем году достиг 560 миллионов рублей.

Источник: www.starhit.ru



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