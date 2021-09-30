 

France 3 – «ходят как заблагорассудится» — стена не помогла оградить жителей парижского пригорода от столичных наркоманов

30.09.2021, 8:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Возведённая в спешке стена между Парижем и коммуной Пантен для защиты жителей пригорода от переселённых на окраину столицы наркоманов оказалась совершенно неэффективной, пишет France 3. Как передаёт телеканал, курильщики крэка попросту обходят преграду и уже серьёзно портят жизнь обитателей соседней с Парижем коммуны.

На окраине Парижа стену на границе с коммуной Пантен уже прозвали «стеной позора». Предполагалось, что она защитит жителей Пантена от курильщиков крэка, которые с пятницы обосновались в парке, расположенном на границе Парижа и пригорода. Помимо вызванного её строительством потрясения, стена за три дня продемонстрировала свою неэффективность: наркоманы ходят туда и обратно как им заблагорассудится.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Скажу честно, с каждым днём становится всё хуже, и это пугает. Это такие люди…

(Мужчина рядом кричит и размахивает руками.)

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Вот об этом я и говорю. Видите, он меня задел.

Другая жительница квартала беспокоится, поскольку курильщики крэка не задумываясь захватили этот детский парк в Пантене.

ОРЕЛИ ВЬЕЙРА-БАРРАДАС, член коллектива «93-й против крэка»: Люди спят вот здесь или укрываются на детской площадке.

Как и многие, она боится стать жертвой нападения со стороны курильщиков крэка, стремящихся получить свою дозу.   

ОРЕЛИ ВЬЕЙРА-БАРРАДАС: Я реже выхожу из дома. Нужно внимательно следить за своей сумкой, за своими карманами, внутренними карманами. В общем мы, конечно, расстроены.

В прошлую пятницу в результате масштабной операции наркоманы были эвакуированы из Садов Эоль. На автобусе их доставили в район Порт-де-ла-Вилет, совсем рядом в Пантеном. В спешке по решению префектуры и Министерства внутренних дел была возведена стена. Но по обе стороны от стены, всего в 50 метрах, по-прежнему можно проходить в Пантен и выходить из него. Мэр считает, что его город, уже переживающий немало трудностей, совершенно не нуждался в очередной проблеме.

БЕРТРАН КЕРН, мэр Пантена: Это один из беднейших кварталов во Франции. Здесь уже процветает незаконная продажа сигарет, к сожалению, присутствует торговля марихуаной, и ко всему этому добавляется присутствие мужчин и женщин, употребляющих крэк, совершенно опустившихся, уже не сознающих границ, поскольку этот наркотик превращает вас в зомби.

Всего через несколько минут, ближе к концу нашего интервью, мэр стакивается с наркоманом.

БЕРТРАН КЕРН: Вот он, потребитель крэка. Я думаю, это распад личности, который выражается в потере ориентиров. Это страшно. Это серьёзная беда для этих мужчин и женщин.

Помимо перемещения проблемы местные власти и жители требуют, чтобы службы здравоохранения взяли на себя заботу о потребителях крэка.

Дата выхода в эфир 27 сентября 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.09 / “Ну наконец-то!”, “Не согласна!”. “Танцы со звездами” покинула уже третья пара

08.05 / Канделаки резко отреагировала на высказывания Кожухова о «двойном стыде» перед Грузией

29.12 / Какие подарки можно, а какие не стоит дарить женщине на Новый год? Советы от звезды “Танцев со звездами”

07.01 / “Михаил, шнурки-то где?” Подписчики Орбакайте обсуждают обувь ее мужа

26.11 / “У нас все хорошо, малыш”. 82-летний Хопкинс показал свое детское фото

10.11 / Алиев назвал сроки вывода войск ВС Армении из Карабаха

22.03 / Куба разработала собственные вакцины от коронавируса

21.11 / В Крыму отреагировали на слова Санду о статусе полуострова

02.02 / Мерилин Мэнсон отреагировал на обвинения в издевательствах со стороны бывшей невесты

29.04 / Навальному присудили штраф по обвинению в клевете на ветерана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика