France 3 – «ходят как заблагорассудится» — стена не помогла оградить жителей парижского пригорода от столичных наркоманов

Возведённая в спешке стена между Парижем и коммуной Пантен для защиты жителей пригорода от переселённых на окраину столицы наркоманов оказалась совершенно неэффективной, пишет France 3. Как передаёт телеканал, курильщики крэка попросту обходят преграду и уже серьёзно портят жизнь обитателей соседней с Парижем коммуны.

На окраине Парижа стену на границе с коммуной Пантен уже прозвали «стеной позора». Предполагалось, что она защитит жителей Пантена от курильщиков крэка, которые с пятницы обосновались в парке, расположенном на границе Парижа и пригорода. Помимо вызванного её строительством потрясения, стена за три дня продемонстрировала свою неэффективность: наркоманы ходят туда и обратно как им заблагорассудится.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Скажу честно, с каждым днём становится всё хуже, и это пугает. Это такие люди…

(Мужчина рядом кричит и размахивает руками.)

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Вот об этом я и говорю. Видите, он меня задел.

Другая жительница квартала беспокоится, поскольку курильщики крэка не задумываясь захватили этот детский парк в Пантене.

ОРЕЛИ ВЬЕЙРА-БАРРАДАС, член коллектива «93-й против крэка»: Люди спят вот здесь или укрываются на детской площадке.

Как и многие, она боится стать жертвой нападения со стороны курильщиков крэка, стремящихся получить свою дозу.

ОРЕЛИ ВЬЕЙРА-БАРРАДАС: Я реже выхожу из дома. Нужно внимательно следить за своей сумкой, за своими карманами, внутренними карманами. В общем мы, конечно, расстроены.

В прошлую пятницу в результате масштабной операции наркоманы были эвакуированы из Садов Эоль. На автобусе их доставили в район Порт-де-ла-Вилет, совсем рядом в Пантеном. В спешке по решению префектуры и Министерства внутренних дел была возведена стена. Но по обе стороны от стены, всего в 50 метрах, по-прежнему можно проходить в Пантен и выходить из него. Мэр считает, что его город, уже переживающий немало трудностей, совершенно не нуждался в очередной проблеме.

БЕРТРАН КЕРН, мэр Пантена: Это один из беднейших кварталов во Франции. Здесь уже процветает незаконная продажа сигарет, к сожалению, присутствует торговля марихуаной, и ко всему этому добавляется присутствие мужчин и женщин, употребляющих крэк, совершенно опустившихся, уже не сознающих границ, поскольку этот наркотик превращает вас в зомби.

Всего через несколько минут, ближе к концу нашего интервью, мэр стакивается с наркоманом.

БЕРТРАН КЕРН: Вот он, потребитель крэка. Я думаю, это распад личности, который выражается в потере ориентиров. Это страшно. Это серьёзная беда для этих мужчин и женщин.

Помимо перемещения проблемы местные власти и жители требуют, чтобы службы здравоохранения взяли на себя заботу о потребителях крэка.

Дата выхода в эфир 27 сентября 2021 года.