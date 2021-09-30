 

Die Welt – вакуум власти в Германии даёт шанс Парижу и Риму перехватить инициативу в ЕС

30.09.2021, 8:46, Новости дня
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Пока в Германии будут идти трудные переговоры по созданию правящей коалиции, такие страны, как Франция и Италия, могут воспользоваться немецким вакуумом власти и перехватить влияние в ЕС, пишет Die Welt. Как отмечает издание, некоторые аналитики считают, что ось «Париж — Рим» готова заменить ось «Париж — Берлин». Этому также могут поспособствовать хорошие отношения Эммануэля Макрона и Марио Драги.


Reuters

Следующие несколько недель, а может быть, даже месяцев, в Германии будет царить вакуум власти, пишет Die Welt. Как отмечает издание, долгие и сложные переговоры по формированию правящей коалиции вынудят Берлин сделать «паузу», которой попробуют воспользоваться другие члены ЕС.

Эммануэль Макрон видит себя естественным лидером ЕС, потерявшим опору в лице Ангелы Меркель, пишет Die Welt. Макрон готовился к председательству Франции в Совете ЕС ещё во время последних дней Меркель в качестве канцлера ФРГ.

При этом Макрон не одинок в своих лидерских претензиях, отмечает издание: он нашёл себе союзника в лице премьера Италии Марио Драги. По мнению некоторых аналитиков, ось «Париж — Рим» готова заменить в ЕС ось «Париж — Берлин».

«В период вакуума власти ведущая роль в ЕС перейдёт Эммануэлю Макрону и Марио Драги», — приводит издание слова бывшего премьера Франции Мануэля Вальса. Однако есть и другие мнения: к примеру, французский политолог Доминик Мойзи считает, что Италия не сможет полноценно заменить ФРГ.

По словам депутата Европарламента Сандро Гоци, Рим и Париж не пытаются заменить немецко-французскую ось ЕС, но намерены трансформировать сообщество таким образом, чтобы оно имело три опоры: Германию, Францию и Италию.

В любом случае, Марио Драги стал для Эммануэля Макрона счастливым билетом, отмечает Die Welt. Их многое объединяет: оба бывшие банкиры, оба убеждённые сторонники европейской интеграции, а также смягчения налоговой политики ЕС. Как пишет издание, Макрон, как и Драги, не согласен с Маастрихтскими критериями и считает, что будущее ЕС связано с мягкой налоговой политикой. 



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