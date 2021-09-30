 

Роскачество обнаружило недостатки в свиной тушенке

30.09.2021, 8:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоскачество в результате исследования тушеной свинины обнаружила недостаточное содержание белка в большинстве образцов и расхождение некоторых из них с маркировкой, говорится в сообщении организации.

«Роскачество провело исследование тушеной свинины высшего и первого сорта 19 торговых марок. Вся продукция произведена в России. В большинстве исследованной продукции содержание белка оказалось ниже установленных нормативов», – передает РИА Новости сообщение организации.

Кроме того, в некоторых образцах фактический состав не соответствовал заявленному в маркировке, например, недопустимые ГОСТом пищевые добавки и загустители. «К сожалению, надпись «ГОСТ 32125» на упаковке тушеной свинины нельзя считать гарантией того, что в банке наверняка качественный продукт», – сообщили в Роскачестве.

Так, согласно ГОСТУ, содержание белка в консервах высшего сорта, выработанных после 1 января 2020 года, должно быть не менее 16%, напоминают в Роскачестве, а в консервах первого сорта – не менее 13%; содержание основного продукта – мяса и жира, – не менее 59% и не менее 57%.

Между тем, у 13 образцов массовая доля белка варьировалась от 7,35% до 13,3%. Содержание мяса и жира выше нормы выявлено в восьми образцах, тогда как в остальных 11 было ниже установленных норм.

Эксперты поясняют, что свинина является основным ингредиентом в мясных консервах высшего или первого сорта, а в мясорастительных консервах, изготовленных по документации изготовителя, таким ингредиентом является соевый белок: он должен быть указан в составе на первом месте.

«В первом случае в маркировке должны быть указаны «консервы мясные» и соответствующий ГОСТ 32125, во втором – «консервы мясорастительные» и допустимо наличие слова «тушенка» в наименовании продукции», – пояснили в организации.

Между тем, исследование не выявило синтетических красителей, пестицидов, опасного содержания тяжелых металлов и отклонений по микробиологическим показателям.

Ранее Роскачество предупредило о подорожании винограда в России.



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