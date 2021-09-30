 

В Счетной палате предложили ежегодно выплачивать к школе 20 тыс. рублей

30.09.2021, 8:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСчетная палата предложила ввести ежегодную выплату родителям для подготовки детей к школе в размере 20 тыс. рублей за счет средств материнского капитала, следует из отчета ведомства.

В документе, подготовленном ведомством, говорится, что «в соответствии с поручением президента РФ единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тыс. рублей за счет средств МСК (материнского семейного капитала)», передает РИА «Новости».

Согласно предварительной оценке, расходы федерального бюджета на эти цели могут достигнуть примерно 60 млрд рублей в год.

Счетная палата подчеркнула, что траты на подготовку ребенка к школе в целом по стране по состоянию на апрель 2021 года составляют 19,3 тыс. рублей на мальчика и 23,8 тыс. рублей на девочку. Это эквивалентно 35% и 43% среднемесячной номинальной начисленной заработной платы.

Ранее президент Владимир Путин объявил о единовременной выплате родителям детей школьного возраста в послании парламенту. В июле он подписал указ, по которому все семьи, где растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка.

Выплаты распространялись на семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе.

После президент заявил, что мер поддержки детей в РФ пока недостаточно. Также он предложил выстроить систему поддержки семей с детьми до окончания школы.



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