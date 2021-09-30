 

Украина сочла «наглой» реакцию Венгрии на скандал с газом

30.09.2021, 8:37, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРеакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из РФ в Венгрию является «наглостью», сообщил экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол.

«Реакция Венгрии вообще наглая и очень странная, потому что они заявляют, что Украина посмела сунуть нос в ее внутренние дела, которыми являются ее определенные коммерческие обязательства. Только коммерческие обязательства по поставкам газа предусматривают три стороны, а не две», – заявил Чорновол в материале для «Главреда».

По мнению бывшего депутата, соглашение между Венгрией и Россией ставит целью нанесение прямого ущерба Украине. Чорновол считает, что инициатором сделки стала Россия, а Венгрия просто не стала отказываться.

Чорновол назвал случившееся колоссальным провалом украинской дипломатии и, в первую очередь, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который, по его мнению, должен уйти в отставку.

Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России.

В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.



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