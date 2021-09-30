Нефть подешевела на росте запасов в США

Мировые цены на нефть несколько снижаются в четверг утром, после значительного роста днями ранее, на данных о росте запасов черного золота в США и укреплении доллара.

По состоянию на 7.31 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,29%, до 77,86 доллара за баррель, ноябрьских – на 0,32%, до 78,39 доллара; ноябрьских фьючерсов на WTI – на 0,11%, до 74,75 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Трейдеры обратили внимание на данные минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю неожиданно выросли на 4,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения на 1,7 млн баррелей. До минэнерго аналогичные данные о росте запасов опубликовал Американский институт нефти (API).

Кроме того, с начала недели доллар укрепился к евро почти на 1%, достигнув максимума с прошлой осени, равно как и индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран – основных торговых партнеров США). Укрепляющийся доллар делает нефть более дорогой и недоступной в пересчете на другие валюты.

«Укрепление доллара достигло уровня, который нельзя игнорировать», – сказал Bloomberg партнер Again Capital LLC Джон Килдафф.