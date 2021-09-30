 

В Росгвардии рассказали о подвиге спецназовцев у чеченского села Бамут в 1995 году

30.09.2021, 8:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОтряд спецназа внутренних войск «Росич» во время битвы за село Бамут в Первую чеченскую кампанию (1994-1996 годы) спас бригаду оперативного назначения, которая проводила спецоперацию, и потерял при этом 10 человек убитыми и 17 ранеными, рассказал начальник главного управления сил спецназа Росгвардии Игорь Семиляк.

Семиляк поделился подробностями события, отмечаемого в отрядах спецназа «Витязь» и «Росич» – совместного боя в апреле 1995 года на высоте 444,4 («Лысая гора») на территории Чечни, передает РИА «Новости».

«Бойцы «Росича» совершили групповой подвиг на высоте 444,4 – «Лысая гора». Своими действиями они отвлекли на себя тысячную группировку бандитов, спасая от уничтожения бригаду оперативного назначения, проводившую спецоперацию в Бамуте», – рассказал он.

После этого боя пятеро спецназовцев посмертно получили звание Героя России. Отряд «Росич» потерял тогда 10 человек убитыми и 17 ранеными, выходить из боя им помогал отряд «Витязь».

В ходе Первой чеченской войны в Бамуте шли ожесточенные бои. С осени 1999 года территория села была полностью закрыта для посещения гражданскими лицами, населенный пункт силовики разблокировали только в апреле 2002 года. В 2014 году по указу руководства Чеченской Республики было начато масштабное восстановление села. Открытие возрожденного Бамута состоялось 3 декабря того же года.



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