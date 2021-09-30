 

На Украине пообещали создать РФ «серьезные проблемы»

30.09.2021, 8:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о готовности создать «серьезные проблемы» для России. По его словам, Киев работает над созданием условий, которые «вынудят Россию прекратить агрессию».

Министр обвинил российские власти в «манипуляциях, лжи и цинизме». По его словам, Киев работает со своими партнерами над тем, чтобы создать условия, которые «вынудят Россию прекратить агрессию», передает «РБК-Украина».

«Именно такая РФ ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы», – сказал Кулеба.

По его словам, Киев работает со своими партнерами над условиями, которые якобы вынудят Москву прекратить агрессию.

Ранее Кулеба заявлял, что Украина не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией из-за выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе. По его мнению, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль».



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