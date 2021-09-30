 

Вера, Надежда, Любовь: что нельзя делать 30 сентября

30.09.2021, 8:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

30 сентября в православном календаре отмечается День Веры, Надежды и Любови. Люди вспоминают и молятся за святую Софию и ее дочерей – мучениц Веру, Надежду и Любовь. В народе отмечали этот день как Всесветные бабьи именины.

В предании говорилось, что мать София испытала страшное горе, потеряв троих дочерей. Православные верующие знали, какое испытание выпало на семью. Женщины в ней страдали и мучались.

Святая мученица София после родов назвала дочек в честь трех важнейших христианских добродетелей Веры, Надежды и Любви. Девушки посвятили жизнь церкви и проповедовали христианство среди неверующих.

Император Адриан приказал арестовать благочестивых девушек и привести их на личный суд. Он велел им отречься от христианства и принести жертву языческим богам. Но девушки не послушались его и подверглись страшным пыткам.

Веру, Надежду и Любовь пытали на глазах у матери. Несмотря на издевательства, девушки остались верны Богу и не отреклись от христианства.

В конце пыток жестокий император приказал отсечь девушкам головы. После казни несчастной матери Софии разрешили забрать изуродованные тела трех своих дочерей.

Безутешная София похоронила их по всем христианским канонам на возвышенности рядом с городом. Три дня София не уходила с могилы и лила там слезы, после чего измученная испустила дух.

30 сентября женщинам полагается поминать святых мучениц и просить благословения своим семьям. Также принято печь пироги в ночь на 30-е сентября.

Начинать этот день нельзя со смеха и веселья в знак поминовения святых мучениц. В этот день каждая женщина и девочка должна поплакать, чтобы потом весь год не реветь.

Что нельзя делать 30 сентября

В этот день нельзя начинать утро со смеха. Нельзя планировать серьезных дел, так как они ни к чему полезному не приведут. Нельзя заниматься рукоделием, так как в этот день есть риск причинить себе травму.

Напомним, 27 сентября отмечался праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.09 / «Яблоко» и триединые

25.06 / Мнение: Клоуны, блин, макароны. Делать им нехер.

12.05 / В Москве благоустроят территорию возле станции Мещерская будущего МЦД-4

19.06 / “Пластика и аутентичность”: киновед Безрук о тонкостях производства фильма “Турист”

15.02 / Сын Елены Малышевой предупредил о потенциальной опасности роз

27.08 / Ученые обнаружили способ отращивания ампутированных конечностей

06.03 / «Из ста кроликов никогда не составится лошадь, из ста подозрений никогда не составится доказательство»

26.10 / Всесильный гопник

05.07 / В МВД объявили взыскание командиру полицейских

17.05 / Медики рассказали о пользе омега-3 для сердца и суставов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика