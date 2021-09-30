 

Der Spiegel – пандемия привела к резкому снижению ожидаемой продолжительности жизни

30.09.2021, 7:52, Новости дня
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Исследование демографов из Оксфордского университета, проводившееся в 29 странах, показало, что пандемия привела к резкому снижению ожидаемой продолжительности жизни. Особенно сильно пострадали США, где этот показатель снизился на 2,2 года. Отсутствие негативной тенденции зафиксировали только в двух странах из 29: Дании и Норвегии.


Reuters

Согласно оценке Института имени Джона Хопкинса, на данный момент пандемия коронавируса унесла жизни более 4,7 миллионов людей по всему миру, пишет Der Spiegel. Судя по всему, реальная цифра ещё выше, о чём говорят многие эксперты.

Пандемия также привела к резкому снижению ожидаемой продолжительности жизни, пишет Der Spiegel: согласно недавнему исследованию учёных из центра демографических исследований Оксфордского университета, во многих странах мира ожидаемая продолжительность жизни снизилась так сильно, как не снижалась со времён Второй мировой войны.

Как пишет Der Spiegel, для исследования использовались данные из 29 стран мира: большая часть из Европы, США и Чили. В 2020 году ожидаемая продолжительность жизни снизилась в 27 из 29 изученных стран. Исключениями стали только Дания и Норвегия. Кроме того, в Финляндии ожидаемая продолжительность жизни снизилась только для мужчин. По мнению учёных, причина может заключаться в том, что эти страны заблаговременно ввели меры против коронавируса, а также обладают продвинутыми системами здравоохранения.

Сильнее всего ожидаемая продолжительность жизни снизилась в США, пишет Der Spiegel: на 2,2 года в сравнении с 2019 годом. Особенно сильно эта тенденция проявилась среди цветного населения: для чернокожих и выходцев из Латинской Америки снижение составило 3,25 и 3,88 лет соответственно.

Что касается ФРГ, то в 2020 году в стране была зафиксирована повышенная смертность, особенно среди лиц старше 75 лет, пишет издание. При этом учёные отмечают, что у пандемии могут быть долгосрочные последствия для здоровья населения.



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