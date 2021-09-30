BFM TV – из-за пандемии COVID-19 всё больше французов страдает психическими расстройствами
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Пандемия коронавируса сказалась на психическом здоровье французов: каждый десятый в этом году задумывался о самоубийстве, а каждый пятый испытывал психологические проблемы, пишет BFM TV. При этом психиатрические отделения больниц столкнулись с недостаточным финансированием и сокращением персонала, что не даёт им в полном объёме оказывать необходимую медпомощь.
Психотерапевтическая служба входит в систему здравоохранения, но по-прежнему находится в трудном положении. Ежедневно бригады психиатрического отделения собираются на планёрку.
ПЬЕР ДЕ МАРИКУР, глава психиатрического отделения госпиталя Святой Анны: У нас остались койки в отделении?
ЛЮСИ, медсестра: Осталась только одна, но сегодня за разрешением на госпитализацию придут… (имена двух пациентов заглушены. — ИноТВ).
ПЬЕР ДЕ МАРИКУР: Понятно, то есть не хватает одной кровати, так?
ЛЮСИ: Так.
Объединение университетских больниц Святой Анны лечит болезни, связанные с психическим здоровьем. Долгое время этой службой пренебрегали и практически о ней забывали, но кризис в здравоохранении помог ей снова получить признание.
ПЬЕР ДЕ МАРИКУР: У некоторых категорий людей в особенности из-за социального изолирования появились такие трудности. Особенно пострадала молодёжь, которая обнаружила себя без социальных связей и учебной жизни, а также пожилые люди, постояльцы домов престарелых и те, кто проживает в одиночестве и кого нечасто навещают родственники.
Ежегодно каждый пятый испытывает психологические проблемы, что составляет 13 миллионов французов. В то же время этой службе не хватает средств, а отделение работает с ограниченным штатом.
ЛЮСИ: Мы сталкиваемся с теми же трудностями при оказании помощи, которая осуществляется не всегда хорошо, потому что у нас никогда нет времени провести консультацию с семьёй пациента, как бы нам хотелось, и обучить пациента профилактическим мерам.
Согласно последним исследованиям, в течение этого года каждый десятый француз думал о самоубийстве. Этот показатель вырос на пять пунктов по сравнению с периодом до пандемии.
Дата выхода в эфир 28 сентября 2021 года.
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