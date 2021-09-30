 

Оккупанты на Донбассе 29 сентября семь раз нарушали режим тишины – штаб ООС

30.09.2021, 7:42, Новости дня
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“В районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Пески российские наемники обстреляли наши позиции применив ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Шумов враг совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов. В направлении Лебединского оккупанты четыре раза вели плотный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Украинские военнослужащие открывали ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность”, – говорится в сообщении.

Среди украинских военных потерь за прошлые сутки не было.

С начала суток 30 сентября нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1209755752850372

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек. Среди погибших более 3 тыс. гражданских.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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