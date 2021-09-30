Мнение: О начале новой зачистки элит

Пока все дружно обсуждают одного белоруса, лично застрелившего одного сотрудника республиканского КГБ и тут же убитого другим, в России творятся дела, быть может, и менее громкие. Но не менее значимые.

Начался новый поход против элиты. Прежде всего, либеральной.

И дело не только в обвинении сооснователя Group-IB Ильи Сачкова в госизмене. Пришли и к другим.

Басманный суд Москвы тоже сегодня отправил под домашний арест бывшего начальника отдела торгово-финансовых операций казначейства «Лукойла» Алексея Бессонова. Он проходит в качестве подозреваемого по делу о неправомерном использовании инсайдерской информации на российском валютном рынке. Якобы на торгах парами доллар-рубль с расчетом «завтра» и «сегодня» бывший главный трейдер казначейства слил некую информацию о сделках компании своему подельнику, который и нажился на валютных спекуляциях. Оценка дохода, по версии правоохранителей, около 146 млн руб.

Но вот в чём штука. Само инкриминируемое деяние произошло в декабре 2015 года, вскрылось всё в 2018 году. И потребовалось ещё три года, чтобы получить доказательства? Хм-м-м…

Ещё одно знаковое дело – под удар попала вице-президент Сбербанка, бывший заместитель министра просвещения России Марина Ракова. По месту её жительства правоохранители провели обыски. Также они обыскали ряд рабочих кабинетов сотрудников Сбербанка, в том числе — высокопоставленных.

Последнее несколько странно, если учесть, что по официальной информации, расследование проводится по факту мошенничества с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб., заключёнными в 2019 году в бытность Марины Раковой замглавы Минпросвещения России. Но «странность» эта становится объяснимой, если принять во внимание два момента. Первый – переход Марины Раковой с госслужбы в Сбербанк состоялся в один день: 16 марта 2020 года премьер Михаил Мишустин подписал приказ об увольнении замминистра «по собственному желанию», а уже на следующий день она вышла на работу в Сбербанк в качестве вице-президента. Второй момент: функциональное направление, которые курировала Марина Ракова – «Цифровые образовательные платформы» – было специально под неё создано, а сама она в банке считалась очередной фавориткой Германа Грефа.

Помимо странностей, оба дела объединяет и относительно малый размер украденных сумм: 150 млн руб. – это капля в море в сравнении с 300-миллиардным бюджетом только Минпроса. Как и 146 млн руб. – копейки в торговых оборотах «Лукойла». То есть, вполне возможно, что настоящей мишенью «силовиков» служат более крупные фигуры, к которым подбираются через пешек и сошек. Не исключено, что в первом случае под прицел попал главный финансист крупнейшей российской частной нефтекомпании Александр Матыцын: несомненно, он знает много секретов. А во втором целью является и сам Герман Греф, которому новый криминальный скандал с подчинённой может стоить карьеры.

Ну и ещё, на что также указывает дело в «Лукойле». Даже старые истории сейчас идут в ход. В общем, компромат есть на каждого, и в нужный момент товарищ майор просто откроет сейф, чтобы достать из него очередную папочку с документиками. Кто знает, чья фамилия окажется в этот раз на её обложке?

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