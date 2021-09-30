15+ неожиданных моментов из жизни кота, когда его поймали в неловком положении и это вызывает только смех
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Все мы знаем, как кошки обожают везде лазить и прятаться, будьте уверены, они побывали в каждом закоулке вашего дома, даже на потолке.
Сегодня в нашей подборки те самые случаи, когда владельцы котиков неожиданно поймали их в самых странных местах и это вызывает только смех.
Да это же кот-паук!
Открываю дверь в ванну, а тут такое
Захожу ночью в туалет, а тут котик. Видимо, самое уютное место.
Да я проголодался, чего уставился?
Бедный котик застрял в вентиляции
Поймал модника на горячем
Кот превратился в Наполеона
Забрался на столб и боится слезать
Последние секунды до падения люстры
Нет, это не кот-гигант, просто он пробрался в кукольный дом
Да, неловко получилось
И так каждый раз, когда я принимаю душ
Кто нашел кота?
Ну привет, поиграем?
Даже мой котик спортом решил заняться
А ты чего так рано с работы вернулся?
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