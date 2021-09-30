15+ неожиданных моментов из жизни кота, когда его поймали в неловком положении и это вызывает только смех

Все мы знаем, как кошки обожают везде лазить и прятаться, будьте уверены, они побывали в каждом закоулке вашего дома, даже на потолке.

Сегодня в нашей подборки те самые случаи, когда владельцы котиков неожиданно поймали их в самых странных местах и это вызывает только смех.

Да это же кот-паук!

Открываю дверь в ванну, а тут такое

Захожу ночью в туалет, а тут котик. Видимо, самое уютное место.

Да я проголодался, чего уставился?

Бедный котик застрял в вентиляции

Поймал модника на горячем

Кот превратился в Наполеона

Забрался на столб и боится слезать

Последние секунды до падения люстры

Нет, это не кот-гигант, просто он пробрался в кукольный дом

Да, неловко получилось

И так каждый раз, когда я принимаю душ

Кто нашел кота?

Ну привет, поиграем?

Даже мой котик спортом решил заняться

А ты чего так рано с работы вернулся?