 

Пентагон объяснил Сенату США планы возможного использования военных баз России

30.09.2021, 7:16, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСенаторы США рассказали СМИ о закрытой части слушаний с участием руководства Пентагона, на которых обсуждалось возможное использование военных объектов в Средней Азии, в том числе российских баз.

Politico со ссылкой на ряд членов Сената США, которые участвовали в слушаниях, сообщает, что «трио высших военных лидеров проинформировали законодателей за закрытыми дверями о дискуссиях, которые ведутся с правительствами Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других стран». По данным издания, обсуждается размещение «загоризонтных» средств для контртеррористических операций в Афганистане, причем обсуждаемые «объекты могут включать базы, используемые Россией в этих странах».

В открытой части слушаний глава Пентагона Ллойд Остин сообщил сенаторам, что предложение помощи со стороны РФ прозвучало на встрече лидеров двух стран в Женеве. В сентябре председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли пытался выяснить подробности у своего российского коллеги Валерия Герасимова, передает РИА «Новости».

Напомним, газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече Милли и Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. После этого американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии.



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