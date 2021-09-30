 

Euronews – побережье острова Пальма окутано токсичными испарениями из-за контакта раскалённой лавы с океаном

30.09.2021, 7:00, Новости дня
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Потоки раскалённой вулканической лавы на острове Пальма достигли побережья, где при контакте с солёной водой образовались опасные для человека столбы токсичного пара. Ранее власти рекомендовали жителям части острова не покидать своих домов, поскольку во время предыдущего извержения 50 лет назад один человек погиб, отравившись испарениями, передаёт Euronews.

На острове Пальма Канарского архипелага потоки лавы достигли Атлантического океана. Спуск раскалённой субстанции в воду произошёл на побережье близ города Тасакорте. В результате контакта лавы с водой образовались столбы водяного пара — испарения, которые, по оценкам врачей, опасны для лёгких, слизистых оболочек и кожи человека.

Вулкан Кумбре-Вьеха извергается на Пальме уже десять дней. Он проснулся после полувекового покоя и полностью изменил жизнь островитян. Спасаясь от лавы, быстро спустившейся прямо к населённым пунктам, эвакуировались 6500 человек. Под потоком раскалённой субстанции погребены 600 зданий, уничтожены поля, хозяйства, урожай.

Изначально лава текла со скоростью до 700 метров в минуту. На последнем отрезке до спуска в океан скорость снизилась втрое. Власти напоминают, что при извержении в 1971 году от токсичных испарений при контакте лавы с водой погиб один житель острова. 

Дата выхода в эфир 29 сентября 2021 года.



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