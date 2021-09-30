 

Безвиз у Украины не заберут, но дыма без огня не бывает – Климкин

30.09.2021, 6:50, Новости дня
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“Безвиз у нас не заберут – здесь можно успокоиться. Когда предоставлялся безвиз, мы прописали четкую процедуру в случае, если угроза станет реальной. “Из ничего” такие решения не принимаются. Но дыма без огня не бывает”, – написал он.

Дипломат считает, что “спекуляции – не пустые”.

“Некоторые страны Евросоюза, включая, кстати, Германию и Францию, хотят нажать на балканские страны. Там совсем в тупике согласование совместного заявления саммита Европейского союза – некоторые страны ЕС вообще не хотят вспоминать западные Балканы как перспективу членства. Это понятно – после выборов в Германии и перед выборами во Франции это “особо не ко времени”, – объяснил Климкин.

По его словам, “есть дискуссии” относительно Украины.

“Кто-то жалуется на подделку документов, а кто-то – более глобально на проблемы с внедрением верховенства права. Сейчас это не критично, но “боком” может выйти. Поэтому паниковать и хайповать точно не стоит, только эмоции подогреем, а это играет на руку Кремлю”, – подчеркнул Климкин.

Он рекомендует говорить с Евросоюзом “на опережение”.

“Ситуация там может измениться достаточно быстро, а сам факт дискуссий внутри ЕС станет бешеным подарком для России. Пусть обойдутся без подарков”, – заявил украинский дипломат.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1538012356546115

Контекст:

29 сентября Radio Free Europe / Radio Liberty, ссылаясь на внутренний документ ЕС, сообщило, что некоторые члены Евросоюза подняли вопрос о возможной отмене безвизового режима для Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан.

Согласно документу, Германия, Франция и Италия в последнее время все больше разочаровываются в предоставленном безвизе из-за частых злоупотреблений гражданами Албании, Молдовы, Украины и Сербии.

В МИД Украины заявили, что Киев не получал официальных сигналов от ЕС об отмене безвиза. По словам пресс-секретаря МИД Олега Николенко, никаких причин для такого решения нет и быть не может. 

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал фейком информацию об отмене безвиза с ЕС для Украины. По его словам, правительство Германии не намерено менять свою позицию по либерализации визового режима.

Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале 2017 года. ЕС оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, которая превращается в источник миграционной угрозы. Кроме того, причиной для возможной отмены безвиза может стать откат в проведении реформ.

11 мая 2017 года Совет Европейского союза принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок граждан Украины. Через месяц безвизовый режим вступил в силу. 

6 октября 2020 года в Брюсселе прошел отложенный из-за пандемии коронавируса саммит Украина – ЕС. В Европейском союзе заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, так как Украина выполняет все необходимые критерии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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