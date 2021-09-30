Мнение: О сенсационном возвращении Греты Тунберг

Самая известная в мире школьная прогульщица, которая год назад вроде бы вернулась за парту, теперь снова в строю. Шведская экоактивистка Грета Тунберг, о которой почти год почти ничего не было слышно из-за коронавируса, опять появилась на большой трибуне. И с новым мемом: старый – «вы украли мои мечты и детство» – уже плохо работает, вылетая из уст вполне совершеннолетней девушки.

Зато теперь она может зажигать не по-детски.

И зажгла…

«Зелёная экономика? Бла-бла-бла. Восстановить [климат] лучше, чем прежде? Бла-бла-бла. Чистый ноль [выбросов] к 2050-му? Бла-бла-бла! Бла-бла-бла — это всё, что мы слышим от наших так называемых лидеров. Их слова звучат красиво, но не приводят к конкретным действиям. Наши надежды и амбиции тонут в их пустых обещаниях», — заявила Грета Тунберг на весь мир, выступая на международном молодёжном саммите Youth4Climate в Милане. Это мероприятие – часть подготовки к очередной встрече на высшем уровне по изменению климата, запланированной на конец октября в английском Глазго. Фактически, разогрев публики перед главным действием.

И к выступающим на саммите молодых – отношение соответствующее. Как к начинающим музыкантам, рвущим струны перед концертом настоящих, пусть и старых, рок-звёзд. С другой стороны, могла ли повзрослевшая, но не сильно обогатившаяся знаниями Грета, о которой уже все начали забывать, упустить такой шанс опять громко заявить о себе? Всё-таки тот, кто хоть раз подёргал за хвост славу, на всю жизнь остаётся заложником этой счастливой минуты.

Однако же ситуация теперь изменилась. «Потепление» климата обернулось в этом году наводнениями и энергетическим кризисом в Европе, не говоря уже о том, что минувшая зима выдалась прохладной. Цены на энергоносители взлетели по мере приближения отопительного сезона в Старом Свете, а коллапс в Техасе и проблемы с ветряками в ЕС наглядно показали европейцам, что «зелёная энергетика» всё ещё не слишком надёжна. И есть риск замёрзнуть.

На этом фоне всё больше стран Европы стремятся купить грязный и тоталитарный газ из России. А некоторые – о, ужас для зелёных! – возвращаются и к угольной генерации. Благо многие закрытые ТЭС ещё не успели сломать.

Что противопоставила этому тренду Грета Тунберг? Конкретные обвинения политиков в утаивании правды, абстрактные призывы к действию и вот это саркастическое «бла-бла-бла». Французское выражение, обозначающее бессодержательную болтовню.

Но разве и сама речь Греты не была в этот раз столь же бессодержательной? Какие рецепты предложила она, чтобы найти баланс между защитой климата и защитой людей от климата? Собственно, никаких.

Два года назад 16-летняя девочка ещё могла позволить себе обозначить проблему. Теперь совершеннолетняя гражданка европейской страны, имеющая право избирать и быть избранной, должны бы уже предлагать программы и решения. Но для этого нужны знания не только в риторике. Увы, прогулы школы их обретению не способствуют.

А главное, неужели те, кто уже на собственной мёрзнущей шкуре испытали, к чему ведёт «прекрасный зелёный мир» без ископаемого топлива, снова купятся на Грету?

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