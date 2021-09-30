Про Венедиктова и ненависть

Абсолютно личная колонка.

Не пишу колонки. Пришлось.

По разным мнениям — математиков и наблюдателей — на электронном голосовании в Москве пропало что-то около 300 000 голосов, и их перераспределение привело к тому, что «бумажные победители» проиграли после подведения итогов электронного голосования.

Гнев обрушился на моего друга Венедиктова. Ему припоминали, что он топил за ЭГ, и даже репост (о какие одинаковые методы!)

Но никто не может упрекнуть Венедиктова в бесчестии и манипуляциях. Он действовал по убеждениям, да, как танк.

Вот это вызывает мое уважение.

И никакого уважения не вызывает, когда московская интеллигенция, как обобранная дурочка, голосует за КПРФ.

Для меня: за Сталина.

Это с его усами носились кандидаты КПРФ по всей стране, а молодая интеллигенция назвала эксгумацию тирана своей «умной» стратегией.

Наблюдатель, профессор и всюду в публичном пространстве представлен как член незарегистрированной Пиратской партии. Тут узнаю, что наблюдатель он от КПРФ. Это охренительно. Пиратская партия, поборница свободы, неприкосновенности частной жизни — представляет интересы Ленина/Сталина. Известных защитников прав и свобод граждан.

Уважаемый профессор, Вас удивляет, что тов. Зюганов не пришел на митинг, где его ждали защитники прав коммунистов, а был на встрече с президентом, от которого его и защищали?

Идиоты до сих пор не поняли — выбор может быть только личным, а не свальным.

Кому-то непонятно, что власть непременно услышит желание широких масс пенсионеров и интеллигенции к полному возращению сталинских практик?

Чего потом удивляться? Это был ваш выбор.

…Надеюсь, программисты все докажут и предоставят. Надеюсь, будет полный доклад от аудиторской группы. И мы разберемся, что произошло. Мы все материалы, конечно, опубликуем.

Хотя я в изумлении: по стране (см. графики Шпилькина) вбросили почти 14 млн голосов, в обычном бумажном голосовании, а растерзать пришли Венедиктова.

Видимо, это те же люди, которые верят в систему ГАС «Выборы»…

…Ваша на затаптывание Венедиктова деятельность приведет к следующему: скоро слушать вам будет нечего, и на своих лентах вы будете читать только друг друга, уважаемые хитроумные деятели инцеста. Пока аккаунты и вовсе не закроет Усатый Грузин (УГ).

И напоследок. Ну что, сделали КПРФ оппозиционной партией? Ждите новых законов подлецов. Они вас непременно коснутся.

Вы так и не различили, где настоящие вражины, а где популярная жертва, профессиональные ненавидельщики.

Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты»

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