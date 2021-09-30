В РФ изготовят первый интернет-спутник «Скиф»

Как стало известно, в РФ начали работать над созданием группы отечественных спутников «Скиф» для обеспечения интернет-связи. Первый из них уже изготовляют на базе компании ИСС.

Предполагается, что на высокую орбиту (более 8 тыс. км) будут выведены двенадцать спутников до 2028 года. При этом первый из них запустят в октябре будущего года, второй и третий – в 2024 году, а далее по очереди все остальные.

С запуском первого аппарата «Скиф» в РФ начнется развертывание спутникового широкополосного интернета. По словам специалистов, также РФ хочет закрепить за собой орбитальную позицию. Поэтому первый спутник планируют запустить еще за пять лет до того, как будет закончено формирование всей группировки.