 

В Пентагоне спрогнозировали усиление ИГ и «Аль-Каиды» в Афганистане

30.09.2021, 6:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламы«Аль-Каида» или «Исламское государство» (террористические организации, запрещенные в России) могут укрепиться в Афганистане, сообщил глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

«Мы должны помнить, что «Талибан» (движение запрещено в РФ и признано террористическим – прим. ВЗГЛЯД) был и остается террористической организацией. Они так и не порвали связи с «Аль-Каидой». У меня нет иллюзий по поводу того, с кем мы имеем дело», – цитирует Милли ТАСС.

Он пояснил, что талибы могут как консолидировать власть, так и позволить стране стать еще более раздробленной гражданской войной.

«Восстановление «Аль-Каиды» или ИГ, которые рассчитывают атаковать США, является вполне возможным», – продолжил генерал. По его словам, эти события могут произойти в пределах шести месяцев, года, 18 месяцев, двух или трех лет.

Во вторник в США заявили, что талибы до сих пор не разорвали связи с боевиками из запрещенной в РФ организации «Аль-Каида».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.03 / В Гвинейском заливе пираты напали на танкер, на борту которого находились украинцы – СМИ

15.02 / Детский врач Кузьменко, которая фигурирует в деле Шеремета, будет баллотироваться в Раду от “Европейской солидарности”

19.07 / “И часто этот кот на водном транспорте досуг проводит?”, “Наверное, офигел”. Фагот на отдыхе сделал селфи с котом на плече

13.08 / Прокурор подал апелляцию на изменение меры пресечения Стерненко

14.01 / Самолет рейса Москва – Салехард аварийно сел в Пулково

18.09 / Советский памятник восстановили в Риге после акта вандализма

05.03 / “Золотая свадьба”. Тоня Матвиенко показала, какими были ее знаменитые родители в молодости

25.04 / Экономист Кушнирук заявил, что законопроект о налоговой амнистии – это очередная попытка заработать на украинцах

31.05 / Премьер Финляндии после скандала в СМИ пообещала оплатить свои завтраки в резиденции

27.05 / Самолетам белорусских авиакомпаний запретили летать над Литвой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика