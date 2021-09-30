В Пентагоне спрогнозировали усиление ИГ и «Аль-Каиды» в Афганистане

«Аль-Каида» или «Исламское государство» (террористические организации, запрещенные в России) могут укрепиться в Афганистане, сообщил глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

«Мы должны помнить, что «Талибан» (движение запрещено в РФ и признано террористическим – прим. ВЗГЛЯД) был и остается террористической организацией. Они так и не порвали связи с «Аль-Каидой». У меня нет иллюзий по поводу того, с кем мы имеем дело», – цитирует Милли ТАСС.

Он пояснил, что талибы могут как консолидировать власть, так и позволить стране стать еще более раздробленной гражданской войной.

«Восстановление «Аль-Каиды» или ИГ, которые рассчитывают атаковать США, является вполне возможным», – продолжил генерал. По его словам, эти события могут произойти в пределах шести месяцев, года, 18 месяцев, двух или трех лет.

Во вторник в США заявили, что талибы до сих пор не разорвали связи с боевиками из запрещенной в РФ организации «Аль-Каида».