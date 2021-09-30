Дочь Пеле рассказала о состоянии здоровья футболиста

Легенда футбола, трехкратный чемпион мира Пеле должен в скором времени быть выписан из больницы, где ему удалили новообразование в толстой кишке.

«Мне нравилось освещать выздоровление моего отца социальных сетях. Это не было запланировано, это было решение, которое мы приняли в больнице, чтобы попытаться немного повеселиться вместе с вами. Теперь, когда он окреп и покидает больницу, чтобы продолжить выздоравливать и лечить себя дома, я возвращаюсь домой, я продолжу писать о своей работе», – написала Насименто в Instagram, передает РИА «Новости».

Но о том, когда именно Пеле выпишут из больницы, дочь футболиста не уточнила.

Пеле перенес операцию по удалению новообразования в толстой кишке. Опухоль была обнаружена во время обследования, которое он прошел ранее. 10 сентября сообщалось, что Пеле после перенесенной операции продолжает оставаться в отделении интенсивной терапии, но идет на поправку. 14 сентября было объявлено, что Пеле переведен в обычную палату. Спустя три дня сообщалось, что экс-футболист был переведен в отделение интенсивной терапии из-за затрудненного дыхания.

Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле – бразильский футболист, нападающий, атакующий полузащитник. Играл за клубы «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Провел 92 матча и забил 77 голов в составе сборной Бразилии.

Единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 годах). Лучший футболист XX века по версии футбольной Комиссии ФИФА; по голосованию на официальном сайте организации Пеле – второй футболист в XX веке. Является лучшим спортсменом XX века по версии Международного Олимпийского комитета.