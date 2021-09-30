 

Франция упрекнула Австралию в отказе от суверенитета

30.09.2021, 6:30, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАльянс между Австралией, Великобританией и США (AUKUS) ведет Канберру к отказу от суверенитета и к зависимости от Вашингтона, сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Ле Дриан заявил, что «AUKUS – это, фактически, новый военный альянс, который отражает логику систематической конфронтации, практически военной». По мнению Парижа, «США следовали этой логике со времен администрации Обамы», а сейчас «ей последовала Австралия и другие». Франция сочла это «отказом от стремления к суверенитету, которое было присуще прежнему правительству».

Министр заявил, что отказ Австралии от контракта на подлодки с Францией «подрывает доверие в отношениях с союзником и одновременно вырабатывает стратегию конфронтации в отношениях с Китаем». Ле Дриан упрекнул Австралию в том, что она «пожертвовала суверенитетом в пользу безопасности», но «не получит ни того, ни другого», передает ТАСС.

Он сказал, что Австралия совершила «прыжок в неизвестность», выбрав «технологии, которой она не владеет и не сможет освоить в будущем», и «полную зависимость от изменений в американской политике». Логика конфронтации, по словам министра, не отвечает выбору Франции и Евросоюза – ЕК уже обнародовала европейскую стратегию для Индо-Тихоокеанского региона, которая уважает суверенитет стран региона.

Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта с Канберрой на строительство субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подлодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Французский посол Филипп Этьен вернулся в США.



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