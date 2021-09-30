Россиянам разъяснили порядок увеличения пенсий

Когда гражданину России исполняется 80 лет, то его пенсия увеличивается автоматически (со дня достижения этого возраста), объяснили в ПФР. Пенсионеру не нужно самостоятельно подавать заявление для получения надбавки или совершать другие операции.

Увеличение пенсий при приобретении стажа на Севере также не привязано к фиксированным датам. Но в таком случае необходимо подать заявление в ПФР и подтвердить выслугу лет документами. Выплаты пересчитают со следующего месяца.

В Пенсионном фонде также напомнили, что граждане, имеющие стаж 15 лет на Крайнем Севере или 20 лет в приравненных местностях, могут выйти на пенсию на пять лет раньше. При неполном северном стаже возраст назначения пенсии снижается за каждый год, отработанный в таком регионе.

Те, кто живет на Севере, также получают повышенную пенсию. “Страховая пенсия и повышения к ней увеличиваются на районный коэффициент конкретного региона”, – уточнили в ПФР.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин пообещал повысить пенсии, а также оклады военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Средства на индексацию этих выплат заложены в проект федерального бюджета, рассказал глава государства.