 

Журналисты узнали о скорых изменениях в руководстве Украины

30.09.2021, 6:26, Разное
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С марта прошлого года главой украинского кабмина является Денис Шмыгаль. Однако уже в скором времени, как сообщает “24 канал”, ссылаясь на источники, новым премьер-министром может стать Алексей Любченко, который сейчас возглавляет министерство экономики страны.

По данным СМИ, состав правительства изменится до конца октября. Любченко же возглавит кабмин в конце года. Также источники канала отмечают, что сейчас для партии “Слуга народа” весьма важный этап, ведь до парламентских выборов остается всего два года, и обновление правительства связывают с этим событием. Мол, от слаженной работы кабмина и Рады зависит будущее правящей партии.

Также журналисты сообщили, что в скором времени уволят Марину Лазебную, которая сейчас является главой Минсоцполитики, и Олега Уруского – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Еще один кандидат на увольнение – руководитель министерства защиты окружающей среды Роман Абрамовский.

Ранее политолог Михаил Басараб назвал имя теневого президента Украины. По его мнению, таким является глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. По словам эксперта, этот дуэт демонстративно “укрепляет власть”.



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