 

Guardian – Северная Корея сообщила об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты

30.09.2021, 6:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Южная Корея, Япония и США осудили КНДР за испытание гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8», передаёт The Guardian. Тем не менее на Генеральной Ассамблее ООН постоянный представитель Северной Кореи Ким Сон заявил, что его страна готова к возобновлению переговоров, как только США откажутся от «враждебной политики».


Reuters

Северная Корея сообщила о том, что впервые испытала новую гиперзвуковую ракету «Хвасон-8», призвав Вашингтон и Сеул отказаться от «враждебной политики» для возобновления переговоров, пишет The Guardian. 

В среду в официальном северокорейском агентстве KCNA заявили, что запуск имеет «большое стратегическое значение» на фоне стремления Пхеньяна увеличить оборонные возможности «в тысячи раз».

Вскоре после запуска постоянный представитель Северной Кореи при ООН Ким Сон отметил, что никто не может отрицать право его страны на самооборону и испытания оружия. Северокорейский политик подчеркнул, что, если США откажутся от своей «враждебной политики» в отношении Пхеньяна, там «в любое время» ответят на предложения о переговорах.

Как отмечает издание, испытание свидетельствует о неуклонном развитии систем вооружений Северной Кореи и повышает ставки для зашедших в тупик переговоров, направленных на ликвидацию ядерного арсенала и арсенала баллистических ракет страны в обмен на ослабление американских санкций.

По данным Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, ракета была запущена из провинции Джаган во вторник утром. Президент Мун Чжэ Ин приказал тщательно проанализировать последние действия Северной Кореи и разработать ответные меры.

«Мы сожалеем, что ракета была запущена в то время, когда очень важно стабилизировать ситуацию на Корейском полуострове», — заявил официальный представитель Министерства обороны Южной Кореи Бу Сын Чан.

Осудили действия Северной Кореи и в Министерстве обороны Японии, где сочли, что КНДР провела испытания баллистической ракеты.

Несмотря на то что системам противоракетной обороны намного сложнее перехватить гиперзвуковые ракеты, в США подчеркнули, что испытания не представляют непосредственной угрозы для американского персонала, территории или союзников.

Как напоминает The Guardian, ранее Пхеньян уже сообщал о запусках ракет в первой половине сентября, после чего Токио и Сеул осудили явное усиление враждебности. С критикой также выступили и в Вашингтоне, где сочли, что испытание новых крылатых ракет Северной Кореей может представлять угрозу соседним государствам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.07 / Украина передала МИД РФ ноту протеста из-за “парада” в оккупированном Севастополе

16.07 / Владимир Зеленский: Украина вернет свои территории

17.11 / Расходы россиян выросли до рекордного уровня с весны

28.07 / Полиция открыла производство из-за фото мэра города Хорол с советским флагом

16.04 / Зеленский говорил с Меркель и Макроном сразу после гибели военных под Шумами – Арестович

01.07 / “Сам в рот запрыгнул”, “Поосторожнее там”. “Грешница” Брежнева показала, чем занималась на заднем сидении авто

28.12 / N-TV – пандемия обойдётся Германии почти в €400 млрд

19.02 / США не станут включать в новый санкционный список по “Северному потоку – 2” компании из Германии – Bloomberg

23.05 / НАТО отреагировало на ситуацию с самолетом Ryanair

12.07 / Из-за деструктивного влияния Геруса на энергетику государство отмечает не день рождения, а годовщину нового энергорынка – экс-глава НКРЭКУ Вовк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика