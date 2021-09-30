Мнение: 5 лет за превышение полномочий

Полковник виновный в крушении вертолета Ми-28 в 2019 году (погибли 2 пилота) получил 5 лет тюрьмы.

В Краснодаре осужден командир войсковой части по делу о крушении Ми-28

Приговор полковнику Евгению Суходольскому, из-за приказа которого при крушении вертолета Ми-28 погиб экипаж в 2019 году, вынес гарнизонный военный суд в Краснодаре. Бывшего командира части №35666 приговорили к пяти годам лишения свободы и запрету занимать определенные должности на государственной службе в течение двух лет. Заседание о возмещении ущерба проведет гражданский суд.

Следствием установлено, что в 2019 году экипаж вертолета, выполняя плановый полет, принял решение о посадке вне аэродрома из-за плохих погодных условий. Вразрез с существующими инструкциями полковник Суходольский отдал приказ о перегоне вертолета от места вынужденного приземления к аэродрому базирования.

Подполковник Александр Склянкин, не имевший должной подготовки для полета на машинах данного типа, и майор Руслан Кушниренко подняли Ми-28 в воздух, следуя приказу полковника Суходольского.

«Приблизительно через восемь минут произошло столкновение Ми-28 с землей. В результате произошедшего Склянкин и Кушниренко погибли, вертолет стоимостью около 1 млрд руб. разрушен и восстановлению не подлежит»,— сообщила пресс-служба главного военного следственного управления СКР.

Суд признал, что господин Суходольский превысил должностные полномочия, что привело к тяжким последствиям (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Обломки Ми-28 были обнаружены в районе станицы Платнировской Кореновского района. Причиной катастрофы стали сложные метеоусловия в районе аэродрома — сильный туман.

https://www.kommersant.ru/doc/5008105 – цинк

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