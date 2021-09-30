«Товарищи белорусы, как ваши деды победили на войне?»

Айтишник застрелил бойца «Альфы» КГБ в собственной квартире в Минске и погиб сам. Главное о несостыковках в этой истории.

28 сентября в Минске силовики из КГБ пришли в многоквартирный дом на улице Якубовского, чтобы провести очередной обыск, но встретили сопротивление. Сотрудник IT-компании EPAM Systems Андрей Зельцер достал охотничье ружье и открыл огонь, когда чекисты вломились в его квартиру. По официальной версии, гражданин смертельно ранил силовика и был убит ответным огнем. В этой истории остались две вдовы, двое детей без отцов и несколько крупных несостыковок. «Новая» собрала все, что известно сейчас о перестрелке с КГБ.

Комитет госбезопасности Беларуси отчитался о гибели своего сотрудника около 17:00 во вторник, и буквально сразу же после этого провластные белорусские телеграм-каналы начали публиковать видео перестрелки, смонтированное довольно странным обраом.

Съемка ведется и из-за спины силовиков (можно предположить, что КГБ планировал провести оперативную съемку), и изнутри квартиры. В последнем случае мы видим самого стрелка и его жену, фиксирующую происходящее на телефон. При этом кто и зачем заранее снимал момент стрельбы по чекистам — неизвестно. В ролике нет съемки с места, где стоит супруга Зельцера, камера находится с другой стороны — предположительно, на шкафу.

«Димку, вытаскивай!» — кричат силовики в финале видео, заканчивающегося под звуки стрельбы.

Однако моменты ранения Зельцера и бойца КГБ не показаны, мы лишь видим, как под силовиком растекаются красные пятна, а затем начинается хаотичная стрельба прямо в коридоре. Стрелок и убитый сотрудник КГБ ни разу не появляются в кадре одновременно.

На кадрах также можно заметить, что силовики, ломающие дверь, одеты в гражданскую одежду.

Димка из «Альфы»

«Димка» из видео, по официальным данным, скончался от ран в больнице. На следующий день после случившегося проект BYPOL, объединяющий экс-сотрудников силовых структур Беларуси, которые выступили против режима Александра Лукашенко, сообщил, что убитого силовика звали Дмитрий Федосюк. Он служил в элитном подразделении «Альфа» с позывным «Нирвана», в июне ему исполнился 31 год. По данным проекта, его мать также работает в госбезопасности — руководителем одного из подразделений центрального аппарата.

Дмитрий Федосюк. Фото: BYPOL

Эту информацию частично подтвердил и официальный представитель СК Беларуси Сергей Кабакович, который рассказал, что убитый правоохранитель — 1990 года рождения. По его словам, у погибшего остались супруга и малолетний ребенок, по версии провластных телеграм-каналов — четырехлетняя дочка.

Андрей из EPAM Systems

Хозяином квартиры, которую 28 сентября «навестили» силовики, оказался Андрей Зельцер. Ему тоже шел 32-й год. Мужчина, как выяснила «Наша Нива», работал ведущим аналитиком службы поддержки EPAM Systems, воспитывал сына восьми лет. Судя по инстаграму, Андрей увлекался фехтованием, занимался триатлоном, бегал марафоны, участвовал и в других спортивных соревнованиях.

С начала белорусских протестов он выступал в поддержку демонстрантов и призывал жителей Минска выходить на улицы.

Андрей Зельцер. Фото из соцсетей

«8-й день борьбы за лучшее будущее для нашей страны. 81 человек пропал без вести, более 7000 людей были задержаны, несколько человек погибло, правоохранительные органы в гражданском одеянии средь бела дня похищают людей, нелегитимный президент делает вид, что ничего не происходит.

Товарищи белорусы, как ваши деды победили на войне? У них тоже была боязнь выходить из дома? У них тоже была боязнь возразить фашистам? Думаю, что страх был. Но они как-то боролись со своим страхом»,

— писал он год назад на своей странице.

Судя по фото в другом инстаграм-аккаунте, который велся от имени Зельцера (первое фото появилось там в начале марта), охотничье ружье у мужчины все-таки было, предположительно, модели ИЖ-27 или схожей.

Фото ружья из инстаграма Зельцера. Предположительно, это охотничье ружье модели ИЖ-27 (МР-27)

Теща Зельцера в разговоре с «Нашей Нивой» заявила, что понятия не имеет, откуда у него появилось оружие.

«Я ничего не могу говорить или думать. Я в шоке, не понимаю, что происходит. Дочь — обычный продавец. Ничего не предвещало беды. Андрей очень хороший человек, прекрасный зять. Самый любимый человек. Спокойный, внимательный, рассудительный, добрый. Всегда помогает. Любая теща мечтала бы о таком зяте. Откуда у Андрея оружие, я не знаю. С его родителями мы пока общались только на тему внука», — рассказала она.

После того, как силовики застрелили Андрея Зельцера, они задержали и его 40-летнюю супругу, которая снимала происходящее на камеру и, по версии силовиков, тем самым соучаствовала в преступлении. Ребенок в это время был в школе.

Сейчас его мать — сотрудница сети магазинов косметики «Мила» — находится в изоляторе на улице Окрестина. Ее подозревают в соучастии в убийстве офицера КГБ.

Как пишет Зеркало.io, женщину зовут Мария Успенская. Пара сочеталась браком в 2011 году. «Она очень любила мужа и очень дорожила отношениями с ним. Они с Андреем ходили к психологам: проблем не было, просто для еще более крепких отношений», — рассказала изданию подруга Успенской.

По ее словам, во время выборов президента Беларуси летом 2020 года Успенская помогала вести подсчет людей, проголосовавших за Светлану Тихановскую.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ПЕРЕСТРЕЛКИРеакция

Почти сразу после СК с заявлением выступила и Генеральная прокуратура. Сотрудники ведомства отчитались о результатах проведенной проверки действий сотрудников КГБ, убивших Зельцера, и напомнили о возбуждении уголовного дела об «убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности» (ч.2 ст. 139 УК РБ).

Как утверждает прокуратура, сотрудники КГБ действовали «на основании закона» об органах госбезопасности: «Исходя из сложившейся обстановки, в ответ на вооруженное нападение применили огнестрельное оружие, причинив преступнику повреждения, от которых он скончался». При этом на видео силовики начинают ломать дверь, не предъявив удостоверений и оснований для обыска.

В прокуратуре заявили, что минчанин «обоснованно подозревался в совершении особо опасных преступлений, связанных с терроризмом». Но о чем идет речь, не объяснили.

Несколько дней назад партизанская группа «Чорны Бусел» отчиталась об атаке на базу ОМОНа в минском районе Уручье. Члены группы с помощью дронов сбросили две пятилитровые емкости с зажигательной смесью прямо на базу. При этом милиция Беларуси не сообщала о подобных атаках на свои здания.

О какой террористической деятельности говорят белорусские силовые структуры в контексте Зельцера — неизвестно. Атака с дронов — единственная за последнее время так называемая акция прямого действия в Беларуси, и Зельцер в этом не участвовал. В отряде «Новой газете» сообщили, что убитый не имел никакого отношения к «партизанам», а, по их мнению, стал одним из многих, к кому спецслужбы заходят с визитом.

Красные гвоздики, блокировка «Комсомолки» и гнев Лукашенко

К вечеру 28 сентября к зданию Комитета государственной безопасности Беларуси потянулись чиновники с цветами — чтобы почтить память убитого Дмитрия Федосюка. Члены Совета Республики, работники Секретариата и другие госслужащие.

Красные гвоздики, правда, к памятнику Феликсу Дзержинскому, несли и в других городах — Гомеле, Гродно.

Цветы у здания КГБ в Минске. Фото провластного телеграм-канала «Желтые сливы»

Не остался равнодушным и Александр Лукашенко, которого ЦИК назвал победителем президентских выборов год назад. Он пообещал, что «безнаказанным это не останется». Политик также поручил разобраться в произошедшем «буквально посекундно».

Тем временем в Беларуси начинают блокировать площадки, на которых публиковали доброжелательные воспоминания об убитом в собственном доме минчанине. Сегодня Мининформ Беларуси заблокировал доступ к сайту «Комсомольская правда в Беларуси». По словам главреда КП Владимира Сунгоркина, это связано с материалом про Андрея Зельцера: в статье, опубликованной на портале, были собраны воспоминания знакомых убитого. Они характеризовали его лишь с положительной стороны.

Александра Новикова, Корреспондент

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