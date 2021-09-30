Власти Москвы оценили возможность ужесточения коронавирусных ограничений

Медицина в Москве готова к произошедшему росту заболеваемости COVID-19, о введении дополнительных ограничений говорить рано, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Преждевременно об этом говорить. Будем наблюдать. Пока рост [заболевших] есть и колеблется в пределах 2,5-3,5 тыс. Медицина к этому всплеску готова», – сказал он радиостанции «Эхо Москвы».

Напомним, в среду суточный прирост новых заболевших COVID-19 в РФ составил 22 430 случаев, скончались за сутки 857 пациентов.

В Кремле назвали рост заболеваемости COVID-19 в РФ серьезным поводом для очередной мобилизации, но мер на федеральном уровне пока не планируется.