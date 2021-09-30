 

США заявили о нежелании нормализовать отношения с Сирией

30.09.2021, 5:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВашингтон не планирует нормализовать дипломатические отношения с Дамаском, вопрос об этом «в данный момент не стоит», сообщил госдепартамент США.

Госдеп прокомментировал возобновление движения транспорта по шоссе Амман – Дамаск и сближение в отношениях между Сирией и Иорданией. На вопрос о том, приветствуют ли США такое сближение, в Госдепе заявили, что «Асад не приобрел легитимности в глазах» Вашингтона. США «не будут нормализовать или повышать уровень дипломатических отношений с режимом Асада» и «не призывают других это делать», передает ТАСС.

В понедельник Амман посетила сирийская правительственная делегация, которая встретилась с главой иорданского правительства Бишером аль-Хасауной. Решено возобновить регулярные пассажирские авиарейсы между Сирией и Иорданией. При этом замглавы пресс-службы Госдепа Джалина Портер заявила, что США приветствуют эту новость.

В конце мая этого года Асад принес присягу после выборов президента Сирии, в которых он одержал победу. Явка составила 78%, Асад получил поддержку 95,1% избирателей.



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