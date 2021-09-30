 

Лондон обвинил ЧВК Вагнера в «разжигании конфликтов»

30.09.2021, 5:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМИД Великобритании призывает Мали пересмотреть вопрос о сотрудничестве с частной военной компанией Вагнера, сообщила замглавы ведомства Вики Форд.

Великобритания «поддержала» призыв Экономического сообщества стран Западной Африки «к правительству Мали пересмотреть вопрос о взаимодействии» с ЧВК Вагнера «в свете последствий, к которым могла бы привести подобная сделка, для стабильности на территории Мали, а также на региональном уровне».

Форд утверждает, что ЧВК Вагнера якобы заинтересована в «разжигании конфликтов и извлечении выгоды из нестабильности» в Африке. Лондон «глубоко обеспокоен консультациями» властей Мали с ЧВК. Кроме того, Лондон подчеркнул «важность осуществления политического перехода в Мали и проведения выборов в намеченный срок», передает ТАСС.

Напомним, министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявил, что Мали рискует оказаться в международной изоляции, если заключит контракт с ЧВК Вагнера. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на Генассамблее ООН, что власти Мали обратились к российской частной военной компании за помощью для борьбы с террористами, официальная Москва не имеет отношения к этому сотрудничеству.



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