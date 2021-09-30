NBC – темнокожие сотрудницы обвинили полицию Вашингтона в дискриминации

10 афроамериканок, которые служили или всё ещё служат в столичном управлении полиции США, подали в суд на своё ведомство. По утверждению женщины, они столкнулись с предвзятым отношением в департаменте после того, как высказались о допущенных коллегами нарушениях, в том числе о незаконном обыске группы темнокожих мужчин, пишет NBC.

10 темнокожих сотрудниц полиции в Вашингтоне, округ Колумбия, подали в суд на своё ведомство. Они говорят, что подверглись дискриминации и репрессиям после того, как высказались о незаконной полицейской тактике и несправедливом обращении.

Корреспондент NBC News Джанель Гриффит следит за развитием этой истории. Джанель, насколько мне известно, вы побеседовали с некоторыми из этих полицейских. Чему именно, по их словам, они стали свидетелями на службе в полицейском управлении округа Колумбия?

ДЖАНЕЛЬ ГРИФФИТ, корреспондент NBC News: Да, Морган. Итак, в обвинениях женщин говорилось, что в некоторых случаях речь шла о проблемах, которые давно существуют в департаменте. Некоторые сотрудницы работали в отделении с 1980-х, а одна из моих собеседниц поступила на службу в 2015-м. В прошлом году она уволилась.

По её словам, однажды она стала свидетельницей незаконного обыска группы темнокожих мужчин. Она немедленно сообщила об этом своему начальнику, и тот фактически отговорил её от подачи официальной жалобы, что противоречит политике отдела.

Женщина сказала, что её начальник заявил ей: «Ты понимаешь, что если донесёшь, люди, на которых ты жалуешься, об этом узнают?». Из этих слов она сделала вывод, что не должна подавать официальную жалобу.

И очень кратко расскажите нам, Джанель, как полицейское управление округа Колумбия отреагировало на эти обвинения?

ДЖАНЕЛЬ ГРИФФИТ: Они отказались комментировать конкретные обвинения. Но в своем заявлении они ответили мне: «Столичное управление полиции обязано относиться ко всем членам справедливо и беспристрастно во всей нашей организации. Мы серьёзно относимся к этим обвинениям. Мы тщательно их изучим и отреагируем соответствующим образом».

Хорошо. С нами на связи была корреспондент NBC News Джанель Гриффит. Как всегда, спасибо, Джанель.

Дата выхода в эфир 27 сентября 2021 года.