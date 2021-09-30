 

МВД заявило о рекордном спросе на российское гражданство

30.09.2021, 4:42, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыС начала года гражданство РФ получили более 500 тыс. иностранцев, почти половина из запросивших – граждане Украины и лица, проживающие на юго-востоке страны, сообщила начальник миграционного управления МВД РФ Валентина Казакова.

По ее словам, если динамика сохранится, то год по этому показателю будет рекордным.

«Мы перейдем тот рубеж, который был в 2010 году: тогда 500 тысяч приобрели гражданство России. На сегодня в 2021 году мы перешли эту цифру, поэтому к концу года эта цифра будет больше», – цитирует РИА «Новости» Казакову.

По ее словам, рост числа желающих получить российское гражданство в МВД наблюдают уже несколько лет, за ним обращаются и много соотечественников, проживающих за границей.

Почти половина из запросивших российское гражданство – граждане Украины и лица, проживающие на юго-востоке страны. Также среди желающих получить российское гражданство – граждане Белоруссии, Молдавии и Казахстана, уточнила Казакова.

Ранее Казакова заявила, что в РФ на данный момент находятся порядка 7 млн иностранцев, число нелегальных мигрантов не столь значительно. Она также уточнила, что находящиеся в РФ нелегально иностранцы после 30 сентября могут быть удалены с территории страны.



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