Роскомнадзор обвинил Facebook в повторном нарушении российских законов

Представителей Facebook 4 октября вызвали на составление протокола о нарушении российского законодательства, сообщили в Роскомнадзоре.

Протокол о повторном неудалении запрещенной информации составят и вручат представителям соцсети, а также направят в суд. Так как речь идет о повторном нарушении, Facebook грозит штраф, «который может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании», пишут «Ведомости».

В Роскомнадзоре указывают, что администрация Facebook и Instagram не удалила «свыше 2 тыс. противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, суицидальный, пронаркотический, экстремистский контент».

Напомним, Мировой суд Таганского района Москвы предоставил отсрочку до 4 октября компании Facebook для добровольной оплаты назначенного ей штрафа 26 млн рублей. До этого компании Facebook, WhatsАpp и Twitter обжаловали штрафы на 36 млн рублей за нарушение закона в области персональных данных.