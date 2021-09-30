 

Роскомнадзор обвинил Facebook в повторном нарушении российских законов

30.09.2021, 4:42, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПредставителей Facebook 4 октября вызвали на составление протокола о нарушении российского законодательства, сообщили в Роскомнадзоре.

Протокол о повторном неудалении запрещенной информации составят и вручат представителям соцсети, а также направят в суд. Так как речь идет о повторном нарушении, Facebook грозит штраф, «который может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании», пишут «Ведомости».

В Роскомнадзоре указывают, что администрация Facebook и Instagram не удалила «свыше 2 тыс. противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, суицидальный, пронаркотический, экстремистский контент». 

Напомним, Мировой суд Таганского района Москвы предоставил отсрочку до 4 октября компании Facebook для добровольной оплаты назначенного ей штрафа 26 млн рублей. До этого компании Facebook, WhatsАpp и Twitter обжаловали штрафы на 36 млн рублей за нарушение закона в области персональных данных.



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