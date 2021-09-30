Президент Польши подписал указ о продлении режима ЧП на границе с Белоруссией

Польский президент Анджей Дуда подписал и направил в парламент указ о продлении режима чрезвычайного положения на границе с Белоруссией, сообщила его канцелярия.

Спикеру парламента направлен «запрос о выражение Сеймом согласия» на продление режима ЧП на два месяца. Режим ЧП действует «на территории части Подляского и части Люблинского воеводств», передает РИА «Новости».

Напомним, чрезвычайное положение было введено Польшей в сентябре. По данным польской стороны, с начала августа на границе с Белоруссией выявили около 10 тыс. попыток нелегального пересечения границы.