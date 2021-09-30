Главред – Украина проспала контракт Венгрии с «Газпромом»

О газовой сделке между Россией и Венгрией в обход Украины было известно заранее, но Киев этого почему-то не заметил, отмечает политический аналитик, бывший депутат Рады Тарас Черновол. Как он пишет для портала «Главред», в этой ситуации можно говорить о колоссальном провале украинской дипломатии и необходимости отставки главы МИД, поскольку он продемонстрировал свою недееспособность по всем направлениям, а его договорённости с венгерским министром оказались абсолютным блефом.



Reuters

О том, что сделка по газу между Москвой и Будапештом может быть в обход Киева, было известно заранее, но этого почему-то не заметили ни в «Нафтогазе», ни в Министерстве экономики, ни в МИД Украины. Поэтому, считает политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший депутат Рады Тарас Черновол, в этой ситуации можно говорить о колоссальном провале украинской дипломатии.

Как пишет эксперт для портала «Главред», Венгрия сейчас отыгралась на Украине по полной программе и такой провал должен был бы тянуть за собой даже отставку главы МИД, потому что он продемонстрировал свою недееспособность по всем направлениям, а его договорённости с венгерским министром оказались абсолютным блефом и липой.

«О подписании соглашения было открыто объявлено ещё три месяца назад, хотя начали его разрабатывать ещё год назад. О том, что сделка может быть в обход Украины, тоже было известно, но почему этого не увидели ни в «Нафтогазе», ни в Министерстве экономики, ни в МИД — непонятно. Реагировать постфактум — это слабая сторона. Если бы не было реакции венгерского МИД, то к ним не было бы за что зацепиться — можно было просто сказать, что Украина проспала эту угрозу», — считает Черновол.

Как заключает эксперт, Украина сейчас со своей стороны может лишь заморозить некоторые дружественные действия в дипломатической сфере в отношении Венгрии. В результате снизится уровень контактов, Украина может не дать Венгрии согласия на открытие новых консульств и тому подобное. А вот Венгрия, пользуясь своим положением члена НАТО и ЕС, будет создавать Украине много новых проблем.