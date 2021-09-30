Головоломка дня: Еще ни у кого не получалось найти ножницы на этой картинке быстрее, чем за 50 секунд

Очередной тест для любителей визуальных загадок, с помощью которого вы сможете легко проверить свою внимательность.

Компания SGS Engineering представила новую головоломку, в которой необходимо найти садовые ножницы.

Загадка поможет не только с пользой провести время, но и натолкнёт вас на мысли о прекрасном времяпровождении на свежем воздухе.

Фото SGS Engineering

Как признался сам директор компании, эта головоломка для него особенная, ведь он просто фанатеет от работы в своём саду.

«Я обожаю работать в саду. Такая работа требует много концентрации и скрупулёзности. Ведь для создания незабываемого антуража важна абсолютно каждая деталь»

Со слов создателей головоломки, только самые внимательные смогут решить её быстрее чем за пятьдесят секунд. Ведь в качестве отвлекающего фактора художники мастерски использовали яркие краски, которые без должной концентрации смогут легко отвлечь от поиска необходимого инструмента.

Если у вас не получилось найти ножницы, не расстраивайтесь, вот вам подсказка

Фото SGS Engineering